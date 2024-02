Vestido roxo de Cristina Ferreira está relacionado com João Monteiro? Apresentadora esclarece!

Com vestido sensual e novo visual, Marcia soares capta todas as atenções na gala dos 31 anos TVI. Os pormenores do look

Nos 31 anos da TVI, Cristina Ferreira deslumbra com um vestido roxo! Veja as primeira imagens

Lili Caneças sofre percalço em direto no look da gala dos 31 anos da TVI

Goucha destaca pormenor do look de Cristina Ferreira na gala TVI: «Há muitos corações roxos, não é por acaso...»

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha vão conduzir a gala dos 31 anos da TVI. Os dois apresentadores já passaram na passadeira vermelha do Casino Estoril e mostraram entusiasmo para o grande evento desta noite.

Cristina Ferreira escolheu um vestido roxo, a cor que representa o namoro com João Monteiro, devido aos corações roxos que ambos colocam nas redes sociais. Manuel Luís Goucha e João Montez brincaram com a situação em direto: «c», brincou João Montez.

«Foi por acaso», frisou Cristina Ferreira sorridente. Goucha ripostou, brincando: «Não deixas nada ao acaso, tu pensas em tudo».

«Eu sou uma pessoa simples, que não pensa em nada. Mas é o primeiro da noite. Quando venho para a festa...», concluiu Cristina Ferreira.

Recorde-se ainda que esta manhã, João Monteiro, irmão do vencedor do «Big Brother 2023», Francisco Monteiro, partilhou - nas stories do Instagram - uma fotografia neste domingo, dia 18 de fevereiro, onde se mostra num hotel na zona do Estoril.

O companheiro de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, mostrou uma vista deslumbrante para uma piscina e depois o mar, junto ao Tamariz, no Estoril, no dia em que acontece a gala de aniversário da TVI, precisamente no Casino do Estoril.

Também Cristina Ferreira recorreu às stories da mesma rede social para mostrar o quarto onde vai ficar nesta noite de festa, no Intercontinental Cascais Estoril: «Dia de festa», escreveu a apresentadora, mostrando depois o cartão de boas-vindas.