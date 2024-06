Malas feitas para Lisboa! Daniel Panelo planeia ir para perto de Margarida Castro

Cláudio Ramos revolta-se com a ex-namorada de Panelo: «Que mal fez este homem? Estamos a brincar ou quê?»

Daniel Panelo e Margarida Castro estiveram no programa «Dois às 10» para esclarecer todos os rumores sobre a sua relação após o «Big Brother». Entre várias novidades, Daniel Panelo revelou que está a planear ir morar para Lisboa, para estar perto de Margarida Castro, e para abrir uma nova barbearia.

Questionados por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, os ex-concorrentes confirmam que estão juntos, ainda que não tenha existido pedido de namoro oficial: «A vida corre muito bem (...) Não houve pedido, mas vou pedir em namoro», confirmou Daniel.

Daniel Panelo falou ainda sobre o fim da relação com Marlene, com quem tinha um relacionamento quando entrou no «Big Brother 2024». O fim da relação causou muita polémica, uma vez que Marlene decidiu terminar tudo quando Panelo ainda estava na casa.

Quando foi expulso, Panelo deu conta da realidade e ficou em choque. «Eu dei conta que eu fui abandonado a meio de um programa (...) Eu não tinha feito nada de mal», começou por afirmar Panelo, que deixou no ar que outras coisas terão acontecido: «Houve coisas que aconteceram que foram imperdoáveis. É impossível, mesmo não estando agora com ela, perdoar».

Perante o testemunho dos ex-concorrentes, Cláudio Ramos mostrou-se revoltado com a atitude de Marlene: «Que mal é que este homem fez para que a Marluce (como começou a tratar a ex-namorada de Panelo) se tivesse portado desta maneira? Se fosse o contrário caía o Carmo e a Trindade».

Cristina Ferreira contrariou Cláudio Ramos: «Não podemos condenar o que a Marlene fez. Não sei os motivos e os sentimentos dela. Eu não sei como é que ela geriu com a entrada do namorado no programa».

