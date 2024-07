Márcia Soares é surpreendida com 'cheque' especial dos fãs e reage: «Não ganhei, mas venci»

Princesa sensual: Márcia Soares surpreende com look arrasador para mais uma gala do Big Brother!

Ontem foi noite de gala do Big Brother 2024. Chegou ao fim mais uma edição do reality show, e a vencedora foi a concorrente Inês Morais!

Após a final marcante, a comentadora Márcia Soares foi recebida pelos fãs com um presente especial! Fora do estúdio, Márcia Soares partilhou na sua rede social pessoal aquilo que recebeu. Na fotografia pode-se ver um "cheque" que tem escrito: «Márcia "Patroa da Porra Toda" Soares» e ainda: «Bem mais que cem mil euros, o carinho do teu grande público». A ex-concorrente do Big Brother 2024 reagiu: «Não ganhei, mas venci».