Catarina Miranda até tremeu de nervos com a vitória de Inês Morais! Veja aqui a reação da ex-concorrente

Como nunca a viu! As fotos mais sensuais de Inês Morais, a concorrente que está a dar que falar no Big Brother

A edição do Big Brother 2024 começou no dia 24 de março de 2024, passados 3 meses chegou a grande Final! Inês Morais é a grande vencedora do Big Brother 2024! Catarina Miranda, expulsa há cerca de um mês, afirmou que não iria apelar ao voto a nenhum dos ex-colegas. No dia D, a chef de cozinha mostrou a sua reação após Inês Morais vencer o prémio. As duas ainda fizeram uma video-chamada no momento. Veja aqui:

A não perder também: o momento da revelação da vencedora!

Na primeira parte do programa descobrimos o concorrente que ficou em 4º lugar! André Silva foi o quarto classificado. Na luta para ocupar o primeiro lugar estão Fábio Caçador, Daniela Ventura e Inês Morais.

Na segunda parte do programa, Cláudio Ramos anunciou o 3º classificado. Fábio Caçador ficou em terceiro lugar nesta competição!