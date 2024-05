Fábio Caçador e David Maurício têm plano para «derrotar» jogo de Panelo: «Conteúdo zero». Saiba tudo!

Esta semana, o jogo na casa mais vigiada do País sofreu uma grande reviravolta e a casa está dividida em grupos novamente.

Em conversa com David Maurício, Fábio Caçador deixou claro que quer desmarcar Daniel Pereira (Panelo) e a «grupeta», aliado a David e a Daniela Ventura.

Fábio Caçador comentou, no quarto: «Conteúdo zero, eu sempre disse, conteúdo zero. Eu nunca acreditei». David Maurício acrescentou: «O Panelo é isto. A casa criou um monstro do Panelo. Ele não argumenta mais do que 15 segundos, nunca. Não diz nada».

«Eu agora quero rasgar em grande. Eu tenho um plano», confessou Fábio Caçador. No confessionário Fábio Caçador disse: «A minha ideia é tentar chamá-lo, num debate, perceber até que ponto é que ele consegue ir e a partir daí expô-lo perante a casa».

«Para as pessoas perceberem quem é que é efetivamente o Panelo e quais são as capacidades que eles têm», rematou.