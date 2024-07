Francisco Monteiro abre o seu coração sobre o desafio do Big Brother: «Acabo mais orgulhoso do que nunca de mim próprio»

Foi ao lado de Márcia Soares que Francisco Monteiro estreou a cadeira de comentador das galas do Big Brother 2024. O ex-concorrente do Big Brother foi o comentador deste edição do Big Brother, que acabou no domingo, dia 30 de junho.

Inês Morais foi a grande vencedora e a concorrente que levou o cheque de 100 mil euros para casa, tendo tido 61% dos votos no ‘duelo final’ contra Daniela Ventura.

Foi através das stories do Instagram que Francisco Monteiro se despede deste grande desafio que aceitou e agarrou com determinação e empenho. De regresso ao Porto, Zaza afirmou:

«Faço esta viagem pela última vez, pelo menos num determinado contexto. Apenas quero dizer que acabo mais orgulhoso do que nunca de mim próprio, principalmente quando olho à minha volta e apesar de um extremo cansaço acumulado termino com a certeza e a convicção daquilo que fui e sempre serei».