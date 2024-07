Sandrina Pratas faz desabafo sincero sobre casamento e lança 'farpas': «Não me foi reembolsado»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, e Lucas Santos trocaram as alianças este sábado, dia 29 de junho. A ex-concorrente do ‘Big Brother 2020' marcou presença no TVI Extra e falou com Flávio Furtado sobre o casamento todo garantindo que foi um dia de sonho.

Contudo, Sandrina recorreu às stories de Instagram para deixar uma mensagem de agradecimento a todos que marcaram presença neste dia especial: «Obrigado a todas as pessoas que estiveram presentes no meu casamento e fizeram desse dia um dia especial e inesquecível». Contudo, não hesitou e lançou 'farpas' aos convidados que confirmaram o convite, mas que à última hora não apareceram:

«E obrigado também às pessoas que tinham presença marcada e não compareceram no meu casamento sem nenhuma justificação pois os lugares já estavam pagos e foi esse dinheiro que perdi e não me foi reembolsado. O meu casamento foi 100€ cada pessoa»

