Sabia que Joka dos D’Arrasar entrou no Big Brother VIP há 10 anos? Recorde como era e como está!

Há 2h e 33min

O cantor entrou no Big Brother VIP em 2013 e 10 anos depois as diferenças são muitas.

Se lhe perguntarmos por Jorge Cascais talvez não saiba quem é, mas se o nome for Joka depressa se lembra que falamos do cantor que faz parte da boysband D’Arrasar.

Mas há mais uma curiosidade sobre Joka que talvez não se lembre: O cantor foi um dos concorrentes do Big Brother VIP, que foi para o ar no ano de 2013, há precisamente 10 anos, à semelhança do colega, também membro da mesma banda, Jorge Kapinha.

Passados 10 anos, quisemos saber como está Joka e descobrimos, através do seu Instagram Oficial, que em 2017 foi pai de um menino, fruto da relação que mantém com a atual companheira. Tem ainda uma filha mais velha.

As diferenças físicas também são visíveis com o passar dos anos e por isso, fizemos uma galeria de fotografias na qual pode comprovar este impressionante antes e depois. Veja as imagens e recorde como era Joka em 2013 e como está atualmente.