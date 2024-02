Francisco Monteiro reage a aproximação entre André e Bárbara: «Estou baralhado»

Francisco Monteiro e Mafalda Diamond vão entrar na casa do Big Brother na gala de amanhã! Saiba tudo aqui

Francisco Monteiro e Mafalda Diamond reagem à entrada de Hélder Teixeira no Desafio Final!

Francisco Monteiro sobre os concorrentes do Desafio Final: «Não têm em vista a vitória… apenas tentam sobreviver»

Francisco Monteiro esteve na passada noite, de 19 de fevereiro, a comentar o jogo, ao lado de Mafalda Diamond, no Especial, com Cláudio Ramos. O vencedor do Big Brother 2023 falou sobre a relação entre André Lopes e Bárbara Parada.

«Eu estou cada vez mais baralhado», começou por dizer. «Eu acho que acaba por baralhar toda a gente, mas acaba por condicionar um bocadinho o André», acrescentou Francisco Monteiro, referindo-se ao facto de Bárbara Parada ter dito inicialmente que tinha alguém cá fora e agora ter passado a dizer que não tem.

«Fica logo muito mais condicionado esse lado. É um nim. Eu acho que é perfeito. Acho que se toda a gente conseguisse entrar assim…», rematou Francisco Monteiro, enaltecendo a postura de Bárbara Parada, que na postura de Francisco Monteiro acaba por ser uma estratégia digna de um bom jogador.