Amor em risco? João Oliveira e Carolina Nunes discutem e o motivo é... insólito!

O amor na casa poderá estar em risco? No Big Brother, já de madrugada, Carolina Nunes João Oliveira discutem por um mal-entendido que termina com Carolina a dar um murro na bancada e em lágrimas. Saiba aqui o que se passou com o casal e os motivos para o conflito.

A discussão começou por volta das 04H17 quando Carolina Nunes questionou a João Oliveira: «Porque é que mandaste aquela farpa no sofá?». Confuso, o concorrente afirma não saber a que se refere a colega e acaba por introduzir à discussão algo que Carolina, supostamente, disse: «Se não estás bem, muda-te». Após esta afirmação, Carolina afirmou nunca ter dito algo do género e chamou Inês Morais para que a líder confirmasse as suas palavras. Nisto, João Oliveira irrita-se e vira costas às colegas.

Com os ânimos exaltados, João Oliveira trouxe ainda para debate uma questão que inclui a mãe de Carolina Nunes: «Por isso é que a tua mãe não fez boa cara». Ao que a parceira responde: «Não é ter feito boa cara ou má cara. Ela não teve reação». João questionou a Carolina se está bem consigo mesma e a pergunta deixou a concorrente irritada e em lágrimas. Enervada, dirigiu-se ao jardim e pelo caminho deu um murro na bancada da cozinha. No jardim, foi consolada por Renata Andrade, Alexandre Ferreira e... Catarina Miranda, que afirmou: «Não chores por ele».

Mais tarde, o casal conversa para chegar a uma conclusão. João Oliveira foi ter com a parceira para ambos resolverem o conflito: «Eu não sei discutir (...) Não discuto aos berros». No meio da conversa, João Oliveira atira: «Está MIRANDA, posso? (...) Estás-me a interromper, pareces ela», deixando Carolina Nunes ainda mais enervada por estar a ser comparada à adversária. O concorrente acrescentou ainda: «Detesto relações em que se discute (...) muito menos aos berros (...) distorces o que eu digo e comigo isso não dá». Incomodada, Carolina acrescenta: «Estás a ficar obcecado com essa pessoa», referindo-se a Catarina Miranda. João Oliveira enerva-se e berra: «Eu parece que estou a falar com a Miranda. Eu falo e ela interrompe-me» Veja aqui: