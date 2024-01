Big Brother: As primeiras palavras de Francisco Monteiro após a grande vitória: «A melhor noite da minha vida»

Francisco Monteiro sagrou-se campeão do Big Brother e levou para casa o tão desejado prémio de 100 mil euros. No fim da gala, Francisco Monteiro deu as primeiras declarações como vencedor e declarou que a sensação que estava a sentir era «inacreditável».

«É inacreditável. Tenho mesmo de agradecer todo o apoio que recebi ao longo destes meses. É uma sensação incrível, mesmo a virmos para estúdio já estava a sentir todo o apoio. Prometo que vou retribuir todo o carinho que recebi ao longo do tempo, espero festejar com todos vocês», declarou.

«Espero que tenha mudado a minha vida e mudou. Hoje é a melhor noite da minha vida e é graças a vocês, levo-vos a todos no coração», acrescentou.