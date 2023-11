Fábio volta a ensombrar relação de Jéssica e Francisco Vale. «Estou a pôr em causa se estar contigo me beneficia»

Jéssica Galhofas e Francisco Vale tiveram uma conversa muito tensa durante a madrugada. Os dois discutiram o estado da relação e Jéssica acabou em lágrimas. O nome do ex-concorrente Fábio voltou a ser tema e Francisco Vale mostrou-se muito inseguro.

«Estamos numa altura que nos precisamos muito do apoio um do outro. A verdade é que eu vim para aqui super feliz a pensar que te ia ver e isto ia tudo melhorar. Neste momento, estou outra vez receoso, outra vez nervoso, não tem nada a ver contigo. Um concorrente que saiu, mas parece que nunca saiu (…) Nunca me consegui escapar disso. O que é que eu fiz para estar ligado a essa pessoa em todo o meu trajeto cá?», questiona Francisco Vale.

Francisco Vale recorda ainda uma semana em que Fábio Gonçalves ainda estava na casa e que ele e Jéssica estavam muito próximos. «Eu desisti de ti, eu sentia que se ele ficasse não valia a pena. É que houve um beijinho e vocês ficaram ainda mais próximos».

Jéssica explica: «A partir do momento em que dá aquele beijo eu estava à espera de mais e não tive. Não podes culpar-me a mim de estar perto de uma pessoa com quem eu gostava de estar, mas é completamente diferente o que sentia por ele e sentia por ti. E isso foi uma coisa que ninguém me pode apontar porque eu sempre o disse. Sempre o disse abertamente», declarou, em lágrimas.

«Não vale a pena estarmos a discutir isso», responde Vale. Mas Jéssica acrescenta: «Vale a pena porque isto nunca me tinhas dito».

Francisco Vale justifica-se: «Disse exatamente isso por outras palavras, disse que tinha dado por perdida que é igual. Eu simplesmente olhava para ti e sofria».

«Estás a ver o que estas a dizer (...) Eu simplesmente vivi a minha semana como senti que a tinha de viver, mas nunca foi com o intuito de magoar quem quer que seja e sempre fui sincera no que dizia e no que senti. (….) A partir do momento em que tu me dizes a mim que não vias mais nada do que uma amiga, eu fecho qualquer oportunidade de ter qualquer coisa contigo», declarou Jéssica.

«Depois de eu te dizer isso porque é que querias mostrar que estavas bem com o Fábio? Por vingança?», questionou Vale.

«Eu não queria mostrar que o facto de me dizeres isso me iria afetar. Não o queria demostrar», justifica-se.

«Sentes-te bem comigo?», pergunta Francisco Vale. «Todos os dias», responde Jéssica.

Nessa altura, Francisco Vale diz que não sabe o que quer fazer. «Estou a pôr em causa se estar contigo muda ou não a minha postura no jogo e se me beneficia», declarou o concorrente.