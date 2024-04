Tomada de posições, expulsão e confrontos: saiba o que esperar da gala desta noite!

Chegou mais um domingo, o que significa que vamos testemunhar mais uma Gala do Big Brother 2024. A noite de hoje promete confrontos, estratégia e mais uma expulsão. David Maurício, Renata Andrade e Leokádia Pombo estão nomeados e, como tal, em risco de abandonarem a casa do Big Brother, já na noite de hoje. Um deles vai abandonar a casa mais vigiada do país. Quem será?

Através do Instagram oficial do Big Brother, ficamos a saber algumas pistas do que pode esperar da gala desta noite. Esta noite, os concorrentes vão ter de se dividir em grupos e tomar posições! De que lado estará a força? Fique para ver.

Mais uma prova do líder vai decorrer e desta vez, com uma dinâmica diferente e curiosa: «É numa viagem até às estrelas que vamos descobrir quem será o novo líder da casa!». Esteja atento!

Esta semana, André Silva foi o líder. A sua liderança deu muito que falar na casa e vários confrontos aconteceram. Hoje, vai ser confrontado com as suas decisões.