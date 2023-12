Ambiente tenso entre Francisco Vale e Jéssica: concorrente distancia-se e pensa em desistir do jogo! Saiba tudo

Durante a madrugada, Francisco Vale mostra-se farto e pondera desistir do jogo: «Até às vezes a Jéssica, já não a posso ouvir»

Durante a madrugada do pós gala, o ambiente estava pesado entre Jéssica Galhofas e Francisco Vale, devido a tensões entre Joana e Márcia com o concorrente.

Francisco Vale desabafou com Jéssica e ponderou em desistir do jogo: «Ou eu resolvo isto, ou então esquece…Eu se não me sentir bem…mais vale ir embora», disse.

No confessionário, o concorrente frisou: Até às vezes a Jéssica, parece que já não a posso ouvir». «Já não a posso ouvir… não sei, fico sem paciência para nada, até as pessoas mais chegadas, já não as posso ouvir, é muito cansaço acumulado».

Foi na manhã de segunda-feira que Jéssica Galhofas desabou em lágrimas ao desabafar com Francisco Monteiro sobre as atitudes de Francisco Vale. A concorrente mostrou-se em baixo por o concorrente estar distanciado.

Já durante a tarde, Jéssica Galhofas e Francisco Vale conversaram na esfera e Jéssica frisou: «O que mudou aqui é a nossa maneira de comunicar, chegamos ao ponto que não conseguimos falar até ao fim, tu não percebes, eu não percebo, está de uma maneira que eu não aguento, pronto, estou cansada».