Surpresa: Estão desvendadas novas informações sobre a ‘voz’ do Big Brother! Saiba tudo aqui

Durante a gala deste domingo, 5 de maio, a ‘voz’ do Big Brother fez algumas revelações surpreendentes sobre a sua vida pessoal.

Cláudio Ramos brincou com a identidade soberana do programa e perguntou quando é que fazia anos. O Big Brother mostrou alguma hesitação em relar, mas perante a insistência do apresentador acabou por desvendar que o seu aniversário é em julho.

De seguida, Cláudio Ramos anunciou que o Sporting CP é campeão nacional de futebol e que os festejos estavam a acontecer na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa.

O Big Brother revelou que vive perto dessa zona. «Quer saber um segredo? Nós somos vizinhos! É um facto», disse.

«Ainda bem, então hoje leva-me para casa que aquilo para estacionar é o caos», reagiu Cláudio Ramos.

Domingo, dia 05 de abril, foi noite de gala e de expulsão! Fábio Caçador, Gabriel Sousa, Arthur Almeida e Gil Teotónio estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país.

Na primeira parte do programa Fábio Caçador foi o primeiro concorrente salvo pelo público. O concorrente teve 45% dos votos.

Na segunda metade do programa, com 70% dos votos do público, Gabriel Sousa foi o segundo salvo da noite.

Na terceira parte do programa, o público decidiu e Arthur Almeida foi o concorrente menos votado tendo tido apenas 32% dos votos, e, por isso, abandonou a casa mais vigiada do país. Gil Teotónio continua na casa, tendo conquistado 68% dos votos.