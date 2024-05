Veja a galeria que preparámos para si!

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 e comentador do Big Brother 2024, deixou fãs rendidos com nova publicação de uma série de fotografias a posar com óculos de sol.

«Elegante e com classe como sempre, ficam te muito bem»; «Que jovem lindo, sorriso encantador, toda a Felicidade do Mundo»; «Ena! Que charme»; «Lindíssimo meu querido zaza ,como eu gosto tanto deste miúdo de sorriso fácil»; «Excelente escolha Zaza, lindo», são alguns exemplos de comentários dos seus seguidores.