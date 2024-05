Arthur Almeida mostra-se surpreendido com expulsão! Veja as primeiras reações

Em lágrimas, Arthur Almeida abraça a mãe no cubo

Domingo, dia 05 de abril, foi noite de gala e de expulsão no Big Brother! Fábio Caçador, Gabriel Sousa, Arthur Almeida e Gil Teotónio estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país.

Na primeira parte do programa Fábio Caçador foi o primeiro concorrente salvo pelo público. O concorrente teve 45% dos votos.

Na segunda metade do programa, com 70% dos votos do público, Gabriel Sousa foi o segundo salvo da noite.

Na terceira parte do programa, o público decidiu e Arthur Almeida foi o concorrente menos votado tendo tido apenas 32% dos votos, e, por isso, abandonou a casa mais vigiada do país. Gil Teotónio continua na casa, tendo conquistado 68% dos votos.

Após a gala, Arthur Almeida esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother e admitiu ter ficado surpreendido com a expulsão.

O concorrente confessou que colocou sempre as expectativas em baixo «para não ficar triste».

Arthur fez um balanço positivo da sua passagem pelo programa e garantiu que «valeu a pena»: «Foi uma experiência absurda! Aprendi muito sobre o Arthur – de novo na terceira pessoa. Estou muito feliz com tudo».