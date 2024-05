Arthur Almeida conta mais detalhes sobre o beijo a Renata Andrade: «Estava com vontade...»

Arthur: «O que mais me irritava era tentarem mandar em mim»

Arthur Almeida foi o concorrente expulso do Big Brother 2024 na gala deste domingo, dia 5 de maio. O ex-concorrente esteve presente esta manhã, no programa «Dois às 10», onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Ao longo da conversa, Cláudio Ramos confrontou Arthur com o beijo que deu a Renata Andrade. O ex-concorrente garantiu: «Não estou nada arrependido. Estava com vontade, estava com venda», disse, acrescentando que não sabe se vai esperar pela concorrente.

«Queria que as coisas fossem acontecendo aos poucos», disse ainda. Arthur Almeida contou que falou com Renata sobre o beijo e confessou que não iria mais além com a concorrente: «Não quero magoar a Renata», afirmou, dizendo ainda que após o beijo disse a Renata que não iria ter nada sério dentro da casa.