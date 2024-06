Inês Morais repete gesto polémico nas costas de Daniela Ventura e as duas trocam acusações: «Usas o jogo da Miranda…»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

No Brother, Inês Morais e Daniela Ventura parecem estar longe de se entender… As picardias entre as duas concorrentes continuam a aumentar e o clima voltou a azedar esta quarta-feira, 5 de junho.

Na cozinha, Daniela Ventura condenou as atitudes de Inês Morais e acusou-a: «Usas o jogo da Miranda…»

As duas envolveram-se num aceso bate-boca. «És uma fingida, toda a gente consegue ver bem. Vê que estas personalidades que tu tens é tudo mentira… tu crias tudo», atirou Inês Morais.

«O bem vence sempre», respondeu Daniela.

«Big, faça entrar um telemóvel que a Daniela precisa de arranjar outra personalidade com um vídeo do Tiktok», disse Inês Morais enquanto abandonava a cozinha.

«Vamos lá Miranda, bebe um chá de camomila e um chá da verdade para ver se paras de ser mentirosa», atirou Daniela.

Inês Morais voltou a passar por trás da concorrente e fez o gesto de vómito nas suas costas. Veja aqui: