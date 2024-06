Discussão acesa! Inês Morais contra David Maurício por a ter molhado

No Big Brother, é a vez da Inês e do David colocarem “Tudo em Pratos Limpos”. A concorrente Inês Morais condena o adversário por a ter molhado horas antes, sublinhando que não têm confiança para esse tipo de brincadeiras: «Não gostei da atitude do David. Invadiste o meu espaço, não temos confianças para esse tipo de brincadeiras».

David Maurício defende que não invadiu o espaço da Inês, recordando que a concorrente é que o fez com o Fábio. Os concorrentes entram em desacordo e trocam várias provocações. Depois, Inês acusa o David de distorcer tudo e de ser infantil. O concorrente assume que quis provocar a Inês e conseguiu ter a reação que queria.

Já Daniela intervém, condenando Inês por estar a exagerar ao referir que partes do seu corpo o David molhou. «Estar a discutir esse tema é super infantil», atirou David. «Eu tenho todo o direito em que tu não faças uma situação e tu fizeste na mesma», ripostou Inês.

Já Carolina e Gabriel ficam do lado da Inês, sublinhando que a concorrente tem legitimidade de reagir como quer. Inês Morais, revoltada, atirou a Daniela: «Se ele me molhou aqui queres que eu diga que ele me molhou onde? Na tromba? Oh chavala, tu realmente!».

No confessionário, Inês Morais comentou o que aconteceu: «Eu disse que o David me tinha molhado nas pernas e em cima e a Daniela pegou nisso como se fosse ultraje em dizer isso».