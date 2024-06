Berraria instalada! Carolina Nunes passa-se com David Maurício: «Tens algum problema com isso?». Saiba tudo

Com os olhos em lágrimas, Carolina Nunes perde a paciência: «Não estou a mudar o meu registo, Daniela»

Carolina Nunes exalta-se com David Maurício e grita: «Se eu decido meter-te no julgador meto e acabou»

Nesta terça-feira, dia 04 de junho, Cláudio Ramos apresentou mais uma Emissão Especial onde salvou um dos concorrentes.

Daniela Ventura e Inês Morais ficaram salvas das nomeações. Quem se mostrou afetada por não ter sido uma das concorrentes salvas pelo público foi Carolina Nunes e não escondeu a sua revolta.

Durante uma dinâmica, Carolina Nunes acabou por perder a paciência com David Maurício: «Se eu não te quiser por ali, não te meto. Para mim, desde que foste lider, começaste a ser muito mau jogador. Se eu te quero meter lá, eu vou por. Tu mudaste para toda a gente, a partir do momento em que te sentaste nesse sofá. Se eu decido meter-te no julgador meto e acabou».

Carolina Nunes sublinhou ainda: «Eu só disse que eras das pessoas aqui na casa que era mais julgado, isso é óbvio, está à vista de toda a gente. Mas se eu não te quero, meti o Gabriel, tens algum problema com isso? Eu também não gosto de muita coisa mas tenho de comer com ela», rematou.