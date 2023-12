Inédito! Francisco Vale regressa à casa e pede Jéssica Galhofas em namoro! Veja o momento romântico

Francisco Vale regressa à casa do Big Brother para o tão aguardado pedido de namoro! Veja aqui

Nesta tarde de quinta-feira, 21 de dezembro, Francisco Vale regressou à casa mais vigiada do País e fez uma surpresa inesperada a Jéssica Galhofas, que tanto exprimiu as saudades que tinha do concorrente.

Recorde-se que o casal se conheceu e apaixonou-se no programa. Após a expulsão de Francisco Vale, no passado domingo, Jéssica Galhofas tem-se mostrado desolada e a chorar por ter saudades do seu «amado». A concorrente já tinha pensado em desistir, por não estar a aguentar a «tristeza» que sente e por ter medo que o concorrente não esperasse por si quando saísse da casa.

Hoje, Francisco Vale surpreendeu a concorrente com um buquê de flores e pediu-lhe em namoro. A emoção foi tanta que os dois ficaram agarrados um ao outro. Francisco Vale ficou para jantar com a sua atual namorada e vão poder matar as saudades todas.

