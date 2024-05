Após agressões violentas, Margarida Castro denunciou o ex-namorado e este foi preso: «Achava que o problema era meu»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Margarida Castro, de 26 anos, a última concorrente expulsa do «Big Brother». Começamos por rever imagens da sua curva da vida. Depois, a ex-concorrente fala-nos da sua infância, que foi passada com os avós, e Goucha fica surpreendido com uma afirmação da convidada. Margarida recorda o divórcio dos pais, quando esta tinha 12 anos, e diz-nos como isso a marcou. A nossa convidada revela que ficou dois anos sem falar com o pai. Margarida Castro fala-nos da relação tóxica que viveu com o seu ex-companheiro, na qual foi vítima de violência doméstica, e da altura em que fez queixa do mesmo. O agressor foi sentenciado a cinco anos e três meses de prisão efetiva.