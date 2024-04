Após assistir a imagens polémicas, Daniela Ventura isola-se a chorar na casa de banho, mas David vai atrás

No Big Brother, Daniela Ventura e Catarina Miranda são confrontadas com imagens polémicas, onde Catarina é vista a tirar o tapete de reza da colega dentro da mala e a utilizá-lo para uma brincadeira. O anfitrião deixa um aviso bem claro a Miranda de que este tipo de comportamento não se poderá voltar a repetir. Após sair do confessionário, Daniela Ventura acaba por ir chorar na casa de banho e David Maurício segue-a.