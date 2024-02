Bruno Savate: «Desde que o Miguel saiu, o foco deles passei a ser eu»

Há 2h e 26min

No Big Brother - Desafio Final, a dinâmica continua e segue-se Joana Taful que diz que o que Savate diz é para inglês ver, pois tudo o que ele diz são balelas para si. Savate fala para o microfone enquanto Taful fala, diz que ela a está a atacar. Diz que foi Carlos, António e agora Joana. Joana diz que Savate está a tentar imitar um concorrente (Miguel), mas Noélia sai em defesa do amigo, referindo que Joana está muito enganada. Patrícia intromete-se, pois quando era Miguel, Noélia dizia que era falta de respeito, agora já não é… Noélia tenta justificar-se e Patrícia diz que isto até enjoa.

A seguir é a vez de Patrícia fazer escolhas, e intitula Savate como o rei da casa. Savate volta a falar para o microfone, comentando os maneirismos da colega. Patrícia comenta, num tom mais exaltado, que Savate criticava Miguel e agora faz o mesmo. Patrícia também sai em defesa de Carlos, pois sabe que ele sempre teve a mesma opinião. Patrícia relembra que Bruno a chamou de incoerente, mas a concorrente garante que não é verdade. Savate pergunta porque é que ela está com este olhar diabólico para cima de si. Patrícia chega-se mais perto de Savate e ele pergunta se ela não pode chegar-se mais para o meio da sala. Pede para ela ter calma, mas Patrícia tenta desvalorizar e continua a falar. Acaba por comparar a situação com o momento em que ele chegou perto de Leandro. Patrícia diz que não lhe vai dar resposta. Diz ainda que Savate se “viu nela” e conta histórias que não são fundamentadas, como chamá-la de incoerente. Savate diz que Patrícia está a tomar as dores de Carlos e acaba por dizer que afinal o girassol é ela.

Por fim, Savate diz que está a sofrer um ataque gratuito e acaba por cantar o “Que mal de fiz eu”, referindo que ele é que é o farrapo.