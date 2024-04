Catarina Miranda afirma que Daniela está a dormir agarrada a David e Gabriel perde as estribeiras

Depois do brunch, a Catarina conta ao seu grupo que há concorrentes que ainda dormem, nomeadamente a Daniela agarrada ao David. Não contente, o Gabriel confirma que o par dorme junto e confessa ao Big Brother que lamenta que o David esteja tão próximo da Daniela depois de todo o mal que a concorrente lhe faz. A líder e os seus aliados tentam acordar o Fábio, o João, a Daniela e o David, no entanto, a Catarina sugere que os deixem dormir para que não apareçam no programa e sejam esquecidos pelo público.