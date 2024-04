Catarina Miranda arrasa Carolina Nunes, chamando-lhe "vaso": «Se fosse um concurso de beleza ela ganhava»

Durante o brunch do líder, a Margarida, a Catarina, a Renata, o Daniel e o Gabriel comentam a aproximação repentina da Daniela e da Carolina. Concordam que a angolana está desamparada e tem de arranjar novos recrutas, visto estar afastada do David. Condenam ainda a Daniela por estar a fazer jogo com o David, com o intuito de lhe dar protagonismo para não ser expulso. Já sobre a Carolina, todos afirmam que, apesar de ser muito bonita, não dá muito ao jogo e o Daniel remata que não estão num concurso de beleza mas sim no Big Brother.