Catarina Sampaio desaba no confessionário: «Nem estou a conseguir dar aquilo que sou»

No Big Brother, junto à piscina, Sampaio pergunta ao Fábio o que é que ele pensa sobre tudo o que tem acontecido com eles, entre ontem e hoje. O concorrente revela que quando tem as suas ideias bem definidas, não muda. Diz que se quiser estar perto da Sampaio, vai estar, se não quiser, então não estará. O alentejano assume que a lição que tirou destes dias é que tem que estar mais dinâmico com a casa, em geral. Sampaio concorda. Acha que, muito provavelmente, já não vai estar tanto tempo com ela, vai tentar dinamizar-se pela casa. Sampaio admite que gostava de chegar "mais à Miranda", mas não consegue, pois a concorrente está sempre a picá-la. Segunda a concorrente, nunca se resolveram, pois Miranda não quer que isso aconteça. A concorrente acha que dá jeito à chef de cozinha estar "assim" consigo. Deixa claro que só não se "chega" à concorrente, pois Miranda não permite. Deixa claro que não está zangada com ela, simplesmente criou-se uma linha entre as duas. Acha que lhe dá jeito estar assim consigo, com o papel de “rival”. Sampaio afirma que lhe é igual que a veja como rival. Tem a certeza de que, seja como rivais, ou como amigas, iriam meter a casa a arder. Mas se quer ir por esse caminho, tudo bem. Sampaio admite ter dito à Daniela foi que eles é que têm que pensar se ela é uma bom influência para a vida deles ou não. Sampaio diz que são eles que têm que perceber se ela apaga as luzes deles, ou não. De seguida, Fábio comenta que a Daniela está "muito em baixo". Sampaio concorda, mas diz que a concorrente não fala. Fábio acha que é por estarem os 3 nomeados. Sampaio acha que poderá ser ela a ir embora, mas não tem problemas com isso, pois não entrou com livro de instruções e fez o que sabia fazer. Sampaio diz que tem visto Daniela mais próxima de Miranda e não sabe se é por ter medo de ser expulsa. Fábio responde “seja o que for, está tudo bem”.