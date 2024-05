Catarina Miranda garante que vai fazer de tudo para que Daniela Ventura seja expulsa

No Big Brother 2024, Catarina Miranda e Daniela Ventura são rivais, uma vez já terem protagonizado vários conflitos. As antagonistas têm vindo a ser 'palco' de grandes discussões. Ambas as concorrentes já perderam as estribeiras uma com a outra, fazendo com que o clima na casa ficasse tenso.

Catarina Miranda já disse por várias vezes que se ia encarregar de tirar Daniela do jogo. E, neste momento, a sua prioridade é expulsar os casais da casa: Carolina e João e David e Daniela . A concorrente atira: «eles têm de bazar daqui. Isto não é férias com os ex-namorados, isto é o Big Brother. Sim, porque eles no final vão ser todos ex´s uns dos outros».