Francisco Monteiro sobre o seu processo de amor próprio: «Já não me permito sequer rebaixar-me a mim próprio»

Bruna Gomes, ex-concorrente do Big Brother, partilhou hoje, dia 30 de abril, um vídeo ao lado de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, na conta de Youtube. A influencer tem um projeto no Youtube com o nome “Bruna Convida”. Hoje foi a vez de receber Zaza. O episódio teve o nome de: "COMO VENCER O BIG BROTHER? - “Bruna Convida” com Francisco Monteiro".

Na segunda parte da entrevista Bruna fala de vários temas, entre eles, o processo de amor próprio do ex-concorrente, das inseguranças que acompanharam a vida de Francisco, qual o papel do Big Brother para o seu processo de amor próprio entre muitos outros.

«Achas que o Big Brother foi de certa forma bom para o teu processo de amor próprio? Ou ainda estás à procura dele?» foi uma das perguntas da entrevistadora. Zaza confessa: «Está em construção total, já não me permito maltratar, acordar todos os dias e dizer que porcaria não gosto nada do que estou a ver. Não, isso já não o faço. Eu vou chegar lá, mas tudo tem o seu tempo. Obviamente a minha vida mudou muito nos últimos tempos, mas já não me permito sequer rebaixar-me a mim próprio».

E, acrescenta: «Obviamente o que eu recebo do exterior é super positivo, não podia ser melhor e eu agradeço imenso, obviamente tu não consegues pegar naquilo e pôr dentro de ti, tem de começar de ti e não dos outros. Mas acima de tudo isso criou um limite, uma barreira que é por muito que eu ainda não consiga ver, nunca na vida vou chegar também a um ponto de me autodestruir, isso não. Porque realmente basta olhar um bocadinho à minha volta e é: ok, não vou chegar tão longe, se calhar não consigo olhar para mim desta forma, talvez um dia vou conseguir. Mas nunca na vida vou chegar a um ponto tão baixo como já fiz noutras alturas».

Bruna alerta para a importância do tempo necessário para se fazer o processo de autoconhecimento: «São precisos passinhos para chegarmos lá» e Francisco Monteiro dá a sua opinião sobre este tema: «Acho que o teu caso é muito parecido com o meu, eu acho que foi o programa que acabou por te redirecionar e não foram coisas que tu foste à procura».

Bruna Gomes questiona o amigo: «Tu consegues olhar-te ao espelho e ver o que as pessoas falam o que tu és?». À qual, Francisco Monteiro responde: «Sim, eu acabei por me olhar de uma forma muito mais positiva. Eu falei lá dentro é muito difícil para as pessoas perceberem, ainda que se fores um bocadinho pelo twitter e Instagram vais ver pelas mensagens que as pessoas dizem muito isso: um dia tu vais ver secalhar aquilo que nós vemos, mas eu acabei de me olhar de uma forma muito mais positiva a partir daquilo que os outros viam, não tanto por mim. Eu em 28 anos nunca consegui ver nada disso por culpa daquilo que ia acontecendo, secalhar nunca correu assim tão bem e eu punha-me muito lá para baixo em vez de me puxar um bocadinho para cima. A partir de todos os inputs que eu tinha de toda a gente à minha volta, obviamente que mudou aquilo que eu penso sobre mim».

Bruna Gomes aponta: «Aquela falta de confiança que tu não tinhas, dentro do projeto (Big Brother) tu tinhas de ser muito confiante para fazeres as tuas escolhas, decisões, aquilo precisa de uma confiança... Eu sempre tive a sensação que tu eras o jogador que levava as pessoas, não eras levado», Francisco responde: «Lá está por isso é que isto é tão complexo. Eu acho que tu tens de dividir um bocadinho a situação. A minha confiança em tudo o que seja algo mais físico eu não consigo ter confiança, porque eu olho para mim, por culpa minha, se eu não tiver uma imagem corporal que eu gosto porque é que o outro vai gostar? Eu não gosto do que vejo, porque é que tu vais gostar daquilo que tu vês se eu não gosto? Mas depois também tenho a outra parte, tudo o que tenha haver com o intelecto eu sou a pessoa mais confiante do mundo. Tudo o que tenha haver com o que eu tenho dentro de mim, os meus valores, os meus ideais, a cultura geral etc tenho muita confiança por muito que falhe».

Bruna pergunta a Francisco: «Se hoje tivesses de fazer a tua VT de novo, o que é que dirias?». «Ah já não dava, nem consigo imaginar, já estou numa perspetiva tão diferente, que mesmo em frente às câmaras, já vejo tudo com muito mais tranquilidade, para mim entrarmos em direto é exatamente a mesma coisa, eu às vezes esqueço-me que estamos em direto, por isso agora fazer uma VT nem dá para imaginar. Porque a maneira como eu entrei e fiz a VT, é horrível, eu vinha da Suécia e estava muito gordo ainda, foi tudo horrível mesmo», acaba por revelar Francisco Monteiro.

Para finalizar a entrevista, a influencer pergunta: