Francisco Monteiro recorda primeiro casting do Big Brother: «Senti que gostaram muito de mim (...) Tive a certeza absoluta que ia entrar»

Francisco Monteiro foi entrevistado por Bruna Gomes, no canal de YouTube da vencedora do Big Brother, para o podcast «Bruna Convida». Zaza abriu o coração, recordou toda a sua participação no reality show e falou sobre a sua vida atual. Bruna quis perceber como foi o começo desta aventura na casa mais vigiada do país, e Francisco recordou o primeiro casting para o programa: «Senti que gostaram mesmo muito de mim (...) Logo no primeiro casting, tive a certeza absoluta que ia entrar».

Contou ainda uma curiosidade surpreendente! Francisco Monteiro já se tinha inscrito anteriormente no Big Brother, mas acabou por não fazer os castings. Zaza podia ter sido colega de casa de Miguel Vicente, na edição de 2022, anterior à casa em que concorreu e ganhou. Saiba tudo:

Recorde que recentemente, Francisco Monteiro pronunciou-se relativamente a Catarina Miranda, que tem falado do vencedor de uma forma que não o tem agradado. Num momento de descontração entre os concorrentes no sofá da casa do Big Brother, os concorrentes começam a falar de homens portugueses conhecidos e atraentes. Catarina Miranda não hesita em mencionar o vencedor da edição de 2023, Francisco Monteiro: «O Monteiro faz o meu estilo porque não é tonificado». Rita Oliveira apressa-se a destruir a fantasia de Miranda dizendo que «ele está com a Márcia», ao que a colega responde: «Ela não quer nada com ele!». Ao continuarem a comentar a dinâmica entre Francisco Monteiro e Márcia Soares, Miranda continua determinada: «Não acho que eles vão ter alguma coisa, até porque ele faz muito mais o meu género».

Francisco Monteiro desagrado com as palavras da concorrente, emitiu um comunicado, na tarde deste domingo, dia 28 de abril. Na rede social X, antigo Twitter, Zaza escreveu: «Vamos aqui esclarecer uma coisa. Quando me pedem para ignorar, é fácil para vocês, não são os visados. (...) Há algumas coisas que me afetam, outras que nem tanto! Falar da minha fisionomia é algo que não aceito e não vou aceitar (...) Dizer que alguém é gordo, barrigudo é do pior que há».

