Hoje às 01:33

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens da casa com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Gonçalo Quinaz, Teresa Silva e Diana Lopes. Esta última mostra-se implacável com Bárbara Parada, dizendo que a concorrente não quer só ganhar, mas também «denegrir a imagem» de Miguel Vicente.