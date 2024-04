Catarina Miranda, a «destruídora de lares»? Concorrente planeia separar os casais da casa!

Margarida Castro critica Carolina e Arthur: «Se não gosta das brincadeiras do João com a Miranda, porque faz parecido?»

Foi nesta segunda-feira, antes do almoço do líder acontecer, Catarina Miranda comentou com Panelo, Margarida e Gabriel que têm de estar atentos aos dois casais da casa. Frisou ainda que os quer ver fora da casa mais vigiada do País: «A prioridade agora é Carolina, João, David e Daniela, eles têm bazar daqui, isto não são férias!»

Catarina Miranda não foi escolhida para o almoço do líder e alertou André Silva para estar atento a todos os pormenores: «Regista tudo, preta atenção!». Catarina Miranda alertou Panelo: «Estás a dar muito jogo ao David...».

Mais tarde, Margarida Castro e Catarina Miranda comentaram as fofocas que têm passado ao Joker David: «Eu disse-lhe assim 'tu e a Daniela já se beijaram debaixo dos lençóis'». Margarida questionou: «Como é que ele reagiu?». «Super normal...», garantiu Miranda. O tema focou-se na repentina aproximação da Carolina e do Arthur: «Enquanto eles se divertem, não chateiam a gente», garantiu Miranda.

No confessionário, Margarida condenou Carolina por não querer que o João esteja próximo da Catarina, quando depois está agarrada ao Arthur: «Anda com o João, mas depois ela anda pelos cantos da casa com o Arthur...não gosta das atitudes da Miranda com o João, então porque é que ela faz parecido?»

No quarto, Gabriel Sousa confidenciou a Daniel Pereira (Panelo) que espera que Daniela seja expulsa para poder estar mais próximo do David.

Já no jardim, Margarida comentou com a Catarina que não percebe como é que as brincadeiras da chef com o João são mal vistas e as da Carolina com o Arthur não. «O João espalha-se ao comprido, não tem noção, só faltam tirar 10 (concorrentes)», disse Miranda.

Na sala, Carolina estava deitada e abraçada ao Arthur, algo que não passa despercebido à Catarina que não perdeu a oportunidade de ir contar a fofoca a João: «Achas que a Carolina está a ter uma boa atitude contigo ali deitada assim com o Arthur?».

O concorrente tentou desvalorizar e, no confessionário, afirmou que o intuito da Catarina é prejudicar a Carolina que está nomeada. De volta ao quarto, o João ofereceu um fio de cabelo branco à Catarina, que o guarda como se da sua vida se tratasse. Logo a seguir, a chef partilha com a Margarida, o Gabriel e o Daniel que quer fazer um feitiço para que ela e o João fiquem juntos. Termina dizendo que, juntamente com os seus aliados, devem expulsar os casais do jogo.

O momento do tão aguardado feitiço chegou para juntar Catarina e João. Como bruxo, Gabriel recebeu a chef, acompanhada da sua amiga Margarida. Entre pozinhos perlim pim pim, à base de azeite e orégãos, o senhor bruxo juntou os fios de cabelo do João e da colega, com o intuito de ficarem juntos para sempre.