Francisco Monteiro: «Cultiva-te um bocadinho... és tão básico, Miguel»

Há 2h e 8min

No Big Brother - Desafio Final, a atividade continua e, desta vez, a Jéssica arrasa o Miguel atribuindo-lhe um sinal vermelho por não se identificar nada com o seu jogo. A futebolista critica fortemente a sua postura e garante que não irá conseguir levá-la ao limite, no entanto, o Miguel ri e relembra que estão no Desafio Final. Perplexo, o Zaza também intervém dizendo ter pena dele por se estar a queimar sozinho enquanto o Miguel boceja. O jogador de padel, acaba por o chamar de “reles” aconselhando-o também a cultivar-se.