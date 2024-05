Após confronto com Francisco Monteiro, Catarina Miranda atira: «Pode ser que um dia nos encontremos no mesmo palco…»

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

Durante a gala de sábado, dia 18 de maio, Catarina Miranda marcou presença em estúdio para assistir juntamente de outros ex-concorrente e a avó Rosário.

No início do programa, o apresentador pediu à ex-concorrente para que se juntasse a si e foi assim que começou uma forte discussão entre Catarina Miranda e o comentador e ex-vencedor do Big Brother 2023, Francisco Monteiro.

Veja aqui a discussão completa e todas as reações em estúdio ao momento tenso:

Recorde-se que Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother durante a Emissão Especial de dia 16 de maio, após ter tido uma atitude considerada «de uma agressividade inaceitável» pelo anfitrião do reality show.

Recorde aqui o momento em que o Big Brother comunicou a sua decisão ao grupo:

No final da gala, estivemos à conversa com Catarina Miranda. A ex-concorrente fez um balanço dos primeiros dias fora da casa mais vigiada do país e revelou os seus planos para o futuro fora do jogo.

Catarina Miranda nunca escondeu a sua admiração por Francisco Monteiro enquanto jogador do Big Brother e chegou mesmo a assumir que o comentador do BB2024 fazia o ‘seu estilo’ de homem.

Após o confronto em direto, Catarina Miranda revelou: «Mal eu sabia que cá fora eu era arrasada por Francisco Monteiro».

«Continuo a admirá-lo imenso, tenho um fair play gigante que ele não teve comigo», garantiu.

«O futuro a Deus pertence, talvez um dia nos encontremos no mesmo palco e depois ele decida se me quer amar ou odiar…», atirou.

Veja a entrevista completa aqui: