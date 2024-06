No Big Brother, depois da expulsão da Carolina Nunes, no quarto, João Oliveira confessa já sentir a falta da ex-concorrente. João confessa estar arrependido por não se ter despedido de outra forma nem lhe ter dado a devida atenção no último dia que estiveram juntos na casa. Momentos depois, deita-se abraçado à camisola que a Carolina costumava usar.