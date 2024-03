Manuel Luís Goucha confronta Ana Barbosa: «Acha-se desequilibrada?»

No «Goucha», recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente faz um balanço da sua participação no jogo e explica-nos como encarou o jogo sarcástico de Bruno Savate, vencedor desta nova edição. O nosso apresentador questiona Ana Barbosa sobre se alguns dos seus comportamentos são reais ou se são 'drama', fazendo um parelelo com a infância difícil da nossa convidada. Goucha reage: «Se não a ouvem, você fica fora de si».