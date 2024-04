Margarida Castro desaba no confessionário: «Não me apetece mais estar aqui com estas pessoas»

No Big Brother, como o Fábio ficou chateado por não ter sido escolhido pela Margarida como aliado, anuncia que não vai cozinhar mais para o grupo. A Margarida fica desolada e, já a sós com o Fábio, revela que não o escolheu porque precisa da Renata perto de si uma vez que tem comida escondida na sua mala. Já no quarto do líder, a Margarida discute com a Miranda e o Gabriel e acaba por quebrar porque acredita que a sua liderança foi boicotada pelos seus aliados.