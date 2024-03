O reencontro de Iasmim Lira do Big Brother com o pai

No TVI Extra, vemos as imagens do reencontro de Iasmim Lira, ex-concorrente do Big Brother, com o pai, vindo do Brasil, depois de 9 anos afastados.

Foi numa gala do Big Brother que Flávio Furtado surpreendeu tudo e todos, ao oferecer uma viagem para Portugal, para que Iasmim Lira pudesse reencontrar o pai, 9 anos depois de estarem afastados. Recorde o momento:

Veja aqui o momento em que Flávio Furtado entrega o envelope com a viagem a Iasmim Lira, em direto numa gala do Big Brother, conduzida por Cristina Ferreira.