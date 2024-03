No «Goucha», recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente fala-nos da sua mudança de visual: a perda substancial de peso e o corte de cabelo radical. A nossa convidada explica-nos o que mudou em si, para além do aspeto físico, e do que gosta cada vez mais: ser mãe.