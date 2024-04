Renata Andrade reclama com Inês Morais sobre a loiça: «És mesmo bruta»

Enquanto a Renata lava a louça, o Alex revela que lavou tudo na noite anterior, deixando a nortenha indignada. A Renata alega que era uma tarefa da Inês, e o Alex admite que “negociou” com a nova concorrente e lavou a louça em troca de cápsulas de café. Indignada, a Renata partilha o que aconteceu com a Margarida, dizendo que acha injusto que ninguém se responsabilize pelas suas ações. A Catarina assume as rédeas da situação e, no confessionário, partilha com o Big Brother que o seu intuito nunca será “proclamar a paz” na casa.