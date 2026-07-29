«Não pode ouvir nada»: Cristina Ferreira mostra surpresa que a mãe fez para João Monteiro

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Cristina Ferreira partilhou um momento especial com os seguidores. Desta vez, a apresentadora mostrou um gesto da mãe, depois de uma conversa com o namorado, João Monteiro.

Na respetiva página de Instagram, Cristina Ferreira revelou que João Monteiro lhe contou que um dos pratos de que mais gostava em criança era uma espécie de empada gigante recheada com carne picada, cenoura e massa folhada. "Ao João disse à minha mãe que comia na infância uma espécie de empada gigante com carne picada, cenoura e massa folhada e que era do que mais gostava", escreveu a apresentadora, na legenda de uma fotografia onde mostra o prato já preparado.

Perante a revelação, a mãe de Cristina Ferreira não perdeu tempo e decidiu recriar a receita para surpreender o companheiro da filha. "A minha mãe não pode ouvir nada", brincou a comunicadora de 48 anos, mostrando o resultado do gesto carinhoso.

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