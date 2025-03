Pai da filha de Iva Domingues é um famoso jornalista que já trabalhou na TVI: quem é este homem?

Look de arromba com jóias estonteantes! Iva Domingues não deixa ninguém indiferente na passadeira vermelha!

Iva Domingues arrasa com vestido brilhante e revela: «Escolhi o look logo à primeira»

Sabia que o ex-marido e pai da filha de Iva Domingues é uma figura amplamente conhecida no mundo da televisão?

Iva Domingues teve uma relação com Pedro Mourinho, um dos jornalistas mais prestigiados da televisão portuguesa. Juntos, passaram vários anos ao lado um do outro e, durante esse tempo, tornaram-se pais de Carolina. Atualmente com 22 anos, Carolina é frequentemente destaque nas redes sociais, com ambos os pais a expressar publicamente o seu carinho por ela.

Pedro Mourinho teve uma carreira jornalística de muitos anos na TVI, onde se destacou pela sua competência e seriedade na apresentação de programas e na cobertura de eventos importantes. Após a sua longa trajetória na TVI, decidiu dar um novo rumo à sua carreira e mudou-se para a CMTV, onde continuou a consolidar o seu nome como jornalista. Atualmente, Pedro Mourinho é pivô no Now, onde continua a desempenhar um papel relevante na comunicação e na apresentação de conteúdos informativos, mantendo sempre o seu compromisso com o jornalismo de qualidade.