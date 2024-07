António sobre o pai: «Ele desejou a minha morte!»

Carla Anes

27 jun, 11:24

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de António Brito. António nasceu numa aldeia na Beira Alta onde faltou quase tudo. Foi uma infância marcada por pobreza e ajudava no que podia, tendo recebido o primeiro salário aos nove anos. Conta que lia muito perto da fogueira e isso permitia que imaginasse uma realidade diferente da que conhece. Aos onze anos foi para Lisboa trabalhar para a oficina do tio e diz que cada vez que o tio o apanhava a ler, batia-lhe. Conta que, para ele, os 18 anos e a ida para os paraquedistas foram uma carta de alforria porque iria sair do trabalho da oficina e deixar de ser mal tratado, mas uma semana antes, foi visitar a família à aldeia e descobriu que o pai continuava a mal tratar a mãe. Decidiu trazê-la para Lisboa e soube, mais tarde, que o pai chegou a desejar a sua morte.