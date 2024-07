A vida de uma mulher mudou depois de ser vacinada contra a Covid-19 - Ficou com 73% de incapacidade

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira desaba em lágrimas com história de convidada que ficou sem andar depois de ser vacinada contra a Covid-19

Lúcia Martins desenvolveu uma miopatia inflamatória após a administração da vacina contra a Covid-19

Lúcia Martins ficou com sequelas após a administração da vacina contra a Covid-19. Lúcia Martins começou por sentir dores musculares e cansaço alguns dias após ter-lhe sido administrada a primeira dose da vacina e, após a toma da segunda dose, começou a ter de andar com recurso a uma muleta. Após a realização de vários exames médicos, Lúcia Martins foi diagnosticada com uma miopatia inflamatória e uma polineuropatia. Atualmente, já não é autónoma e tem de andar de cadeira de rodas.

Lúcia Martins afirma que não tem dúvidas: o que aconteceu ao seu corpo deve-se à vacina. «Disseram que os sintomas tinham começado seis meses antes e que o que aconteceu de diferente nesses seis meses antes foi só a toma da vacina», afirma a doente.

