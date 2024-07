DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Suzana Garcia: «Uma pessoa que é capaz de matar um bebé desta forma não sabe o que é amar! »

Carla Anes

28 jun, 12:39

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de das gémeas que ataram bebé recém-nascida com faca de grandes dimensões. A advogada Suzana Garcia, a psicóloga Melanie Tavares analisam o caso.