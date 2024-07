DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

David Maurício deixa todos surpreendidos com as suas perspetivas sobre a relação com Daniela Ventura - Veja a conversa completa

28 jun, 12:02

No «Dois às 10», David Maurício, o último concorrente expulso antes da final do «Big Brother 2024» faz um balanço da sua experiência. O ex-concorrente revela os seus sentimentos em relação a Daniela Ventura e fala da sua relação com Gabriel.