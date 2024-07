DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Aos 34 anos, Frederico ficou com o corpo totalmente paralisado: «Estava completamente em pânico!»

Carla Anes

26 jun, 11:24

No «Dois às 10», conhecemos a história de Frederico Pereira. Há pouco mais de um ano, Frederico não teria conseguido entrar no nosso estúdio pelo próprio pé, hoje consegue e tudo graças ao filho Francisco. Foi ele, um bebé na altura com quatro / cinco meses, que levou a que o pai Frederico conseguisse recuperar de uma paralisação praticamente total aos 34 anos de idade.