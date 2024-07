DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Aos 36 anos, Maria Gabriel, tem o funeral dela planeado e pago

Carla Anes

27 jun, 10:37

No «Dois às 10», conhecemos a história de Maria Gabriel da Costa. Gabi conta que tem o funeral organizado apesar de ter apenas 36 anos. Revela que se deve ao facto de ser muito organizada mas também porque se acontecer alguma desgraça quer garantir que o filho não sofre com o planeamento do funeral. Tudo isto se deve à morte da mãe de Gabi que morreu quando ela tinha apenas 14 anos.