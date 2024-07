DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bernardina Brito perdeu 55kg! Veja aqui o antes e depois

Carla Anes

19 jun, 11:50

No «Dois às 10», Bernardina surpreendeu toda a gente com uma mudança de visual impressionante ao entrar como convidada no «Big Brother». Bernardina Brito perdeu 55 quilos, explica o que a motivou a mudar e revela como chegou a ter 117 quilos.